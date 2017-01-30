Милонов нашел способ защитить беспомощных пациентов от насилия

Недееспособных пациентов нужно защитить от насильственных действий медицинских работников на законодательном уровне, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Такое мнение он высказал в беседе с RT в понедельник, 30 января.

«У нас и сейчас законы достаточно жесткие, но их нужно дополнить пожизненным запретом таким людям заниматься деятельностью, которая связана со взаимодействием с людьми в беспомощном состоянии, — врачебной, воспитательной, санитарной», — сказал он, комментируя информацию о надругательстве над пациенткой в подольской больнице.

Парламентарий добавил, что готов изучить возможность разработки соответствующего законопроекта.

Ранее в понедельник следователи задержали врача-реаниматолога больницы Подольска. Из материалов дела следует, что в ночь на 5 января подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая, по предварительным данным, была помещена в больницу с ожогами 40 процентов тела. По информации следствия, медик находился в состоянии алкогольного опьянения.

