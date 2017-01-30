В Совфеде сочли вбросом данные о проверке США ядерной устойчивости России

Сообщения о планах США проверить способность России и Китая пережить ядерную атаку является частью антитрамповской информационной кампании. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 30 января.
«Я думаю, что такие вбросы будут постоянно с учетом того, что новая администрация [США] пока окончательно не встала на ноги», — сказал сенатор, комментируя сообщение Bloomberg о намерении Пентагона оценить ядерную устойчивость Москвы.
Сенатор полагает, что американская сторона давно располагает соответствующей информацией. «Мы изучаем их, а они изучают нас и нашу возможность противостоять возможной ядерной атаке», — отметил он.
Ранее в понедельник Bloomberg сообщил, что американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США исследуют способность госструктур России и КНР пережить ядерный удар.
27 января первый президент СССР Михаил Горбачев призвал мировых лидеров принять резолюцию о запрете развязывания ядерной войны. По его мнению, инициатива о принятии документа должна исходить от президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.