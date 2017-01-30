Проводившая ритуал очищения дома саратовская пенсионерка пошла гулять и умерла

Жительница Саратовской области скончалась после прогулки вдоль трассы голышом. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает портал «Новости Саратова».

Пожилую женщину и ее мужа задержали на автотрассе Саратов — Энгельс утром 29 января. Оба были пьяны и без одежды. Глава семьи пояснил, что они проводили ритуал очищения дома от нечисти (их жилище находится в 800 метрах от дороги).

В регионе сейчас стоят морозы — ночью температура опускается до минус 28.

Медики пытались спасти пострадавших, однако женщина скончалась. Мужчина получил обморожения третьей и четвертой степени. Он находится в тяжелом состоянии, решается вопрос о его переводе в областной клинический центр комбустиологии.

В октябре 2016 года 29 процентов россиян, участвовавших в опросе ВЦИОМ, заявили, что предпринимают попытки каким-либо образом защитить себя от сглаза, порчи и колдовства. 36 процентов респондентов сообщили, что верят в магию.