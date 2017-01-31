ЦБ понизил официальный доллар

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 1 февраля, составляет 60,09 рубля. Он понижен на восемь копеек. Евро подешевел на 15 копеек, до 64,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На Московской бирже в 14:00 мск американская валюта подорожала до 60,17 рубля. Ее курс вырос на 24 копейки по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Единая европейская валюта укрепилась на 31 копейку до 64,39 рубля.

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Стоимость нефти марки Brent на лондонской биржe ICE упала до 55,31 доллара за баррель (минус 0,04 процента).

Ранее 31 января «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать валюту на 10 процентов. В тот же день Bloomberg писал, что в случае отмены санкций США российская валюта укрепится на пять-десять процентов.

26 января аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов спрогнозировал рост курса доллара на три-пять рублей в результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина.

За день до этого российское финансовое ведомство объявило о начале с февраля 2017 года операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.