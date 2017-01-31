ЦБ понизил официальный доллар

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 1 февраля, составляет 60,09 рубля. Он понижен на восемь копеек. Евро подешевел на 15 копеек, до 64,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На Московской бирже в 14:00 мск американская валюта подорожала до 60,17 рубля. Ее курс вырос на 24 копейки по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Единая европейская валюта укрепилась на 31 копейку до 64,39 рубля.
Стоимость нефти марки Brent на лондонской биржe ICE упала до 55,31 доллара за баррель (минус 0,04 процента).
Ранее 31 января «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать валюту на 10 процентов. В тот же день Bloomberg писал, что в случае отмены санкций США российская валюта укрепится на пять-десять процентов.
26 января аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов спрогнозировал рост курса доллара на три-пять рублей в результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина.
За день до этого российское финансовое ведомство объявило о начале с февраля 2017 года операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.