Активист Майдана назвал обстрелы мирных жителей Донбасса заслуженными

Активист Автомайдана (движения автомобилистов, поддержавших Майдан) Сергей Поярков высказал мнение, что жители Донбасса заслужили обстрелы. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас АТО (антитеррористическая операция — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») именно в тех областях, где люди не ценили то, что они были в Украине. И я не могу сказать, что они безвинно страдают. Это неправда (...). Там есть много людей, которые наказаны за свою вину», — сказал Поярков.

Бои в Донбассе под Авдеевкой, идущие уже несколько дней, стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).