Украинским военным увеличили денежное вознаграждение в разгар боев в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак приказал увеличить размер денежных выплат военнослужащим, воюющим в Донбассе. Об этом во вторник, 31 января, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря военного ведомства Оксану Гаврилюк.

«Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен (около 13 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Гаврилюк.

По ее словам, военнослужащим в других районах проведения так называемой АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке Украины) будут выплачивать по 2400 гривен (около 5 тысяч рублей).

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Ранее во вторник сообщалось, что ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В тот же день украинская армия обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».

Также в ДНР заявили со ссылкой на данные разведки, что украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

Ожесточенные бои под Донецком идут в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки. Этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.