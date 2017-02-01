В Кремле прокомментировали арест офицеров ФСБ по делу о госизмене

Арест сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России по делу о госизмене никак не связан с хакерскими атаками в США во время предвыборной кампании. Об этом в среду, 1 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к этим нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам», — сказал Песков. Он также предположил, что президенту Владимиру Путину докладывали о публикациях СМИ по данному вопросу.

«Мне доподлинно неизвестно», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов, проинформирован ли российский лидер об арестах офицеров ФСБ.

Ранее в среду стало известно, что Сергею Михайлову, руководителю одного из подразделений центра информационной безопасности ФСБ России, и его подчиненному Дмитрию Докучаеву предъявлено обвинение в государственной измене; в этом же обвиняется и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

По одной из версий, им инкриминируют сотрудничество с ЦРУ США. По другой, в уголовном деле о госизмене предположительно фигурируют иностранные спецслужбы, в том числе американские, но о ЦРУ речь не идет.

Об аресте Михайлова, Докучаева и Стоянова стало известно в январе.