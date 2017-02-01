WikiLeaks заявил о наличии тысяч документов на кандидатов в президенты Франции

В распоряжении WikiLeaks имеются около пяти тысяч документов о кандидатах в президенты Франции Франсуа Фийоне и Марин Ле Пен. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

О содержании материалов ничего не говорится.

Оба политика являются фигурантами громких разоблачений. Фийона подозревают в фиктивном оформлении на работу его жены Пенелопы, в результате чего она получила в общей сложности 900 тысяч евро. Ле Пен, в свою очередь, должна возместить 340 тысяч евро, потраченных Европарламентом на содержание ее помощницы и охранника.