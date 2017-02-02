В Москве пройдет выставка фотографа Филиппа Халсмана

В Еврейском музее в рамках X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии» пройдет первая в России выставка латвийско-американского фотографа Филиппа Халсмана. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Экспозиция «Прыжок» откроется 22 февраля и продлится до 21 мая. На ней будут представлены 50 работ Халсмана, в том числе известный портрет Сальвадора Дали — Dali Atomicus.

Фото: Philippe Halsman / Magnum Photos 1 /2

«Прыжок» — классическая серия фотографий Халсмана, в которую вошли снимки, запечатлевающие прыгающих людей. В объектив фотографа попали, в числе прочих, Альфред Хичкок, Грейс Келли, Ричард Никсон, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.

«Когда человек прыгает, его внимание в основном направленно на сам прыжок, маска спадает и появляется его истинное лицо», — объяснял автор свой интерес к этой тематике.

Фотографии Халсмана публиковались на обложках таких изданий, как LIFE, Look, Esquire, The Saturday Evening Post, Pris Match.