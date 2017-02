Москвич прослушал «В Питере — пить» 1186 раз подряд

«Яндекс.Музыка» ко Дню сурка провел исследование, изучив, какие песни пользователи чаще всего включали на повтор с 1 января 2016 года по 1 февраля 2017 года. Получившийся плейлист из 50 композиций опубликован на сервисе 2 февраля.

Первую строчку занимает «Пьяное солнце» исполнителя Alekseev, на второй оказался You are the only one Сергея Лазарева (с этой песней он выступил на Евровидении в 2016 году), на третьей — «Твои глаза» Светланы Лободы. При этом «Яндекс.Музыка» не указывает, расположены ли треки в этом списке по частоте репитов или нет.

На странице сервиса в Facebook отмечается, что рекордсменом по репитам стал житель Москвы Павел Пермяков — он прослушал «В Питере — пить» группы «Ленинград» 1186 раз подряд. «Мы так впечатлились, что подарили Павлу два билета от "Яндекс.Афиша" на концерт "Ленинграда" в Москве 13 июля», — указывается в посте.

Как отмечает интернет-газета «Бумага», Пермяков, с которым связались представители «Яндекса», подтвердил, что любит творчество группы, и сказал, что «Шнур идеально подметил особенности географии нашей страны».

«В Питере — пить» занимает 43-е место в топ-50, еще одна песня «Ленинграда» — «Экспонат» — находится на 15-й позиции.

Также «Яндекс» нашел петербуржца, который прослушал мелодию шума моря 1066 раз, а в Астане обнаружился поклонник Димы Билана — он 1004 раза ставил на репит песню «Тоска», пишут «Новосибирские новости».

День сурка — народный праздник в США и Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. В этот день принято наблюдать за поведением сурка. Согласно поверью, если он, после того как вылезет из норы (домика), увидит свою тень и, испугавшись ее, вернется в укрытие, то зима продлится еще шесть недель. Если же зверек не убежит, то весна будет ранняя.

В 1993 году вышел фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. В комедии герой вынужден проживать заново один и тот же день — 2 февраля.