В СБУ рассказали о задержании готовившего теракты на Украине ополченца ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который якобы готовил теракты в Харьковской области. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщается на сайте спецслужбы.

27-летний мужчина, как считает СБУ, должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области и стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса. Подчеркивается, что сторонник ДНР прибыл в Харьковскую область через территорию России.

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В ноябре 2016-го Управление СБУ по Харьковской области объявило о потенциальных угрозах терактов в период с 4 по 20 ноября. В спецслужбе возможные диверсии связали с массовыми акциями протеста, которые проходили в регионе в эти же дни.

Ранее в том же месяце о вероятности терактов в Харькове заявил министр государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, подготовка диверсий возложена на бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко. «Основной задачей мероприятия является создание предпосылок для обвинения Российской Федерации в дестабилизации ситуации на Украине», — отметил министр.