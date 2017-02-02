Турпоток из России в Турцию упал на 80 процентов

В Турции в 2016 году побывали 866 тысяч россиян, что почти на 80 процентов меньше, чем годом ранее (3,65 миллиона человек). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным министерства туризма и культуры Турции, в общей сложности поток иностранных гостей в страну снизился на 30 процентов, до 25,3 миллиона человек.

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Среди европейских стран самое сильное снижение показала Швеция: число путешественников оттуда сократилось на 48 процентов. Турпоток из Норвегии упал на 45 процентов, из Франции — на 35, из Великобритании — на 32, из Германии — на 30,3 процента.

Доходы от визитов зарубежных гостей также снизились почти на 30 процентов в сравнении с 2015 годом. Бюджет Турции получил в 2016-м от индустрии путешествий 22,1 миллиарда долларов.

Основной причиной падения турпотока стали проблемы с безопасностью, в частности, серия терактов в разных регионах страны, поясняют в АТОР.

В Турции надеются, что в текущем году туристический сектор восстановится во многом благодаря активности российского рынка. По разным оценкам, в этом году на пляжах страны ждут 3-3,5 миллиона россиян, отмечают эксперты АТОР.

В январе стало известно, что путевки в Турцию на лето на этапе раннего бронирования оказались наиболее популярными у россиян, вытеснив с первого места путешествия по стране.