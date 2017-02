Селин Дион выпустит с Bugatti коллекцию аксессуаров

Канадская певица Селин Дион готовится выпустить собственную коллекцию аксессуаров, сообщает WWD. Артистка описывает себя как «женщину, которая любит моду», она будет работать в сотрудничестве с Bugatti. «Их страсть к моде такая же, как у меня», — прокомментировала Дион.

В общей сложности, в линейке будет представлено 200 предметов: в том числе, багаж, сумки и кожгалантерея. Особенности дизайна пока не раскрываются. Ожидается, что в продаже дебютная линейка появится в сентябре. Цены на вещи не названы.

Селин Дион — канадская певица. Мировую известность она получила благодаря песне My Heart Will Go On, которая вошла в саундтрек к фильму «Титаник».

В конце 2016 года Диона вошла в 10-ку самых высокооплачиваемых певиц. Издание Forbes оценило ее годовой заработок в 27 миллионов долларов.