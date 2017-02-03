Дальнее зарубежье стало лидером по росту повторных перелетов из России

Страны дальнего зарубежья лидируют по росту числа повторных вылетов россиян за границу. Об этом представители туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты компании пришли к такому выводу, проанализировав все оформленные через ее сайт авиабилеты за рубеж в 2015-2016 годах. Они считали долю взрослых пассажиров, путешествовавших за пределы России два раза и более.

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В итоге специалисты выяснили, что количество повторных перелетов в государства дальнего зарубежья выросло почти на 43 процента в 2016 году по сравнению с 2015-м.

На втором месте по увеличению данного показателя находится Европа (плюс 22 процента). Рост вылетов в страны ближнего зарубежья составил чуть больше 1 процента.

В среднем число всех повторных путешествий на самолетах за границу за 2016 год увеличилось на 14 процентов. В плане общего количества таких перелетов лидером является Европа, за ней следует ближнее и дальнее зарубежье.

По данным сервиса Aviasales, число купленных россиянами билетов в Европу за 11 месяцев прошлого года снизилось на 15 процентов. Число перелетов по стране, напротив, увеличилось на 34 процента.