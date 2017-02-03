Лена Данэм снимет полнометражку по сериалу «Девочки»

Американская актриса и режиссер Лена Данэм готовит полнометражный фильм по мотивам своего сериала «Девочки». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает The Guardian.

По словам Данэм, картину не стоит ждать в ближайшее время. «Я бы просто хотела оставить немного пространства, чтобы потом обнаружить героинь в совершенно новом месте, чем то, где мы их оставили», — сказала она.

Шестой сезон «Девочек» станет последним для проекта. Его первый эпизод выйдет на экраны 12 февраля. В ноябре вышел тизер.

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Комедийный телесериал «Девочки» транслируется на кабельном канале HBO с 15 апреля 2012 года. В центре повествования — четыре молодых девушки, проживающие в Нью-Йорке. Частично основан на реальных событиях из жизни Лены Данэм и ее друзей.

В 2013 году Данэм стала лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в сериале. Она также известна своим фильмом «Крошечная мебель».