Отец Фрэнка Оушена подал на певца в суд за обвинения в гомофобии

Отец американского музыканта Фрэнка Оушена Кельвин Кукси (Calvin Cooksey) обвинил сына, назвавшего его гомофобом, в клевете. Об этом сообщает TMZ.

Кукси подал в суд на Оушена из-за поста певца в Tumblr, в котором тот рассказал о гомофобных высказываниях отца. Мужчина требует от музыканта 14,5 миллиона долларов. Он назвал обвинения необоснованными и заявил, что они навредили его деловой репутации.

Оушен опубликовал обращение в июне 2016 года после того, как житель Флориды афганского происхождения Омар Матин устроил стрельбу в гей-клубе в Орландо. В посте он принес соболезнования родственникам жертв, а также рассказал об отце-гомофобе. «Мне было шесть лет, когда отец обматерил официантку-трансгендера и вытащил меня из кафе, заявив, что он не позволит ей обслуживать нас», — написал музыкант.

В результате стрельбы в гей-клубе в Орландо были убиты 50 человек, включая Матина. 53 человека получили ранения.

Фрэнк Оушен — 29-летний американский певец и рэпер. Его второй альбом Blonde вышел в 2016 году. В 2013-м Оушен получил две премии «Грэмми»: за лучший альбом в жанре urban и за лучший совместный трек (No Church in the Wild с участием Канье Уэста и Jay Z).