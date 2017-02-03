В Сочи состоится форум «Спорт и Россия»

В «Swissоtel Resort Сочи Камелия» 17 марта состоится IV ежегодная программа и форум «Спорт и Россия» — мероприятие, основной задачей которого является развитие спорта и популяризация здорового образа жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Развитие спортивной индустрии в России и вовлечение в регулярные занятия спортом населения, борьба за здоровый образ жизни, высокую физическую активность населения страны являются важнейшими условиями укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни наших сограждан», — заявил Василий Шестаков, президент «Российской ассоциации спортивных сооружений».

В рамках программы состоится Форум «Спорт Бизнес Инвестиции». Представители ведущих компаний поделятся своим опытом в сфере практической реализации спортивных проектов, обсудят актуальные тенденции развития партнерства в области спорта, расскажут о популяризации спорта и здорового образа жизни среди сотрудников и их семей.

Среди почетных гостей мероприятия бывший футболист сборной России Алексей Смертин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.

