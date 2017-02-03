Украинцы пропустят Всемирные военные игры в Сочи

Начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Михаил Барышев анонсировал отсутствие украинцев на предстоящих Всемирных зимних военных играх, которые пройдут в Сочи в 2017 году. Слова Барышева передает корреспондент «Ленты.ру».

«Военнослужащих с Украины, к сожалению, не будет, хотя они очень хотели. Мы часто с ними встречаемся на международных соревнованиях. Мы все выходцы из одной советской школы. По-прежнему надеемся, что украинское политическое руководство изменит свое решение и разрешит им ехать», — сказал Барышев, а также отметил, что в 2015 году на летних Военных играх в Южной Корее украинская команда выступала.

«К нам едет вся западная Европа, Китай и много других стран. Всего команд будет более 20. Уже готовы все объекты, готов волонтерский корпус. Это будет самое крупное спортивное соревнование года в России», — добавил Барышев.

1 февраля министр обороны России Сергей Шойгу пригласил болельщиков бесплатно посетить Всемирные военные игры в Сочи.

Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта.

Игры 2017 года пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи. В ходе соревнований будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.