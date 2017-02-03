Минпромторг подготовит новые стратегии развития отраслей промышленности

Минпромторг планирует разработать новые и актуализировать ранее принятые стратегии развития отраслей промышленности. Задача должна быть решена в 2017-2018 годах. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Утвержденный министерством план на ближайшие два года содержит в себе разработку и актуализацию стратегий по 20 отраслям промышленности», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Уже в первом квартале 2017 года Минпромторг планирует подготовить проекты стратегий развития транспортного машиностроения, металлургической промышленности, производства промышленной продукции реабилитационной направленности. Во втором квартале — программные документы по развитию сельскохозяйственного машиностроения, индустрии детских товаров, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления.

В июне на утверждение правительства будет представлен проект Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2030 года. Реализация этой стратегии призвана снять критическую зависимость отечественного станкостроения от импортных комплектующих. А до конца года должны быть доработаны стратегии развития авиационной промышленности, пищевого машиностроения, народных художественных промыслов.

В 2018 году актуализированные документы стратегического планирования появятся в тяжелом и энергетическом машиностроении, легкой промышленности, судостроении, электронной, медицинской и фармацевтической и других отраслях.