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Дальняя авиация нанесла удар по исламистам в районе города Аль-Маядин в Сирии

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Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удар по объектам исламистов в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минобороны. Самолеты поразили крупные склады боеприпасов и вооружения террористической группировки «Исламское государство».

«Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ», — сказано в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.

Самолеты взлетели с территории России и совершили перелет над территорией Ирана. Авиационное прикрытие Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим в Сирии. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечает военное ведомство.

26 января сообщалось, что российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба в сирийской провинции Алеппо.

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