Силовые структуры
 

Трофейное видео Пентагона из Йемена оказалось старой съемкой из сети

Перейти в «Мою Ленту»
Снимок из архива
Снимок из архива

Видеозапись, которая попала в распоряжении Пентагона в результате спецоперации против «Аль-Каиды» в Йемене и была опубликована американскими военными в пятницу, 4 февраля, оказалась старой съемкой, которая уже несколько лет циркулирует по интернету. Об этом сообщает CNN.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) обнародовало несколько роликов, которые были призваны продемонстрировать важность рейда в Йемене. Записи, на которых была запечатлена подготовка боевиков, в Пентагоне назвали ценной разведывательной информацией о планировании терактов.

Позднее представитель CENTCOM полковник Джон Томас признал ошибку с публикацией одной из записей. В то же время он отметил, что это не была целенаправленная попытка ввести общественность в заблуждение. По его словам, это произошло из-за отсутствия времени на анализ ролика. «Мы пытались привести пример того, что мы заполучили в ходе рейда», — сказал Томас.

В Пентагоне отметили, что видео было отснято девять лет назад, однако все еще имеет ценность. «Неважно, когда было снято видео. Оно все еще наглядно показывает, кто они [террористы] и каковы их намерения», — заявил представитель ведомства капитан Джефф Дэвис.

Атака на лагерь боевиков запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида» в центральной части Йемена состоялась в конце января стала первой контртеррористической операцией, санкционированной Дональдом Трампом в должности президента. Она была проведена бойцами подразделения SEAL Team 6.

В результате были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат бывшего лидера йеменских джихадистов Анвара аль-Ауляки. Позднее Пентагон признал, что в ходе операции, вероятно, также погибли мирные жители. По свидетельству медработников, жертвами стали около 30 человек, в том числе 10 женщин и детей.

В спецоперации погиб один американский военнослужащий, боец спецназа ВМС Уильям Оуэнс, еще трое были ранены. При эвакуации пострадавших бойцов разбился конвертоплан MV-22 Osprey. Обошлось без жертв, но, по разным данным, один или два пилота получили травмы.

Тело погибшего спецназовца 2 февраля встречал Трамп на базе ВВС Довер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Military botches release of video seized in Yemen raid
Трамп решил встретить самолет с останками погибшего в Йемене спецназовца
Пентагон признал гибель мирных жителей при операции в Йемене
Американские беспилотники нанесли удар по Йемену
Американский военнослужащий погиб в первой военной операции по приказу Трампа
Последние новости
Станислав Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину
Трофейное видео Пентагона из Йемена оказалось старой съемкой из сети
В Белом доме сообщили о разговоре Трампа с Порошенко
В Закарпатье анонсировали законопроект о защите венгерского языка
Белый дом прокомментировал высказывание постпреда США при ООН о Крыме
СМИ узнали о блокировании дочерью Трампа указа об отмене защиты ЛГБТ-сообщества
СМИ назвали имя напавшего на военный патруль у Лувра
Другие материалы рубрики
00:06 Сегодня

Граница для безвиза

Почему ФСБ ввела режим погранзоны на границе с Белоруссией
20:07 3 февраля 2017

Генерал-майор полиции пошел под суд за вымогательство

00:27 Сегодня

Адвокат сообщил о проверке по факту госпитализации Кара-Мурзы-младшего

18:25 3 февраля 2017

В Петербурге арестовали предполагаемую похитительницу двухлетнего ребенка

00:08 3 февраля 2017

Законопрослушный гражданин

Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде
21:03 3 февраля 2017

Эстония купит у Южной Кореи 12 дальнобойных самоходных гаубиц

17:48 3 февраля 2017

Министр ЖКХ Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве

21:15 3 февраля 2017

США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой

00:06 3 февраля 2017

Недостаточно для счастья

Чего ждать от нового истребителя ОКБ Микояна
19:52 3 февраля 2017

Нидерланды выдали надругавшегося над девочкой россиянина

15:22 3 февраля 2017

В Подмосковье задержали застрелившего олениху браконьера

18:16 3 февраля 2017

Полицейские задержали заказавшую убийство матери москвичку

Россия
Сергей Донской«Нужно предотвращать появление "концлагерей" для животных»
Глава Минприроды Сергей Донской — о приютах, мусорных свалках и судьбе кабанов
Владимир Путин и Виктор ОрбанДело к теплу
Путину в Европе предрекли перемены к лучшему
Калашников осадил недоброжелателей союза России и Белоруссии
Власти Ивановской области объяснили низкие зарплаты учителей
Слава труду!
Боятся ли россияне потерять работу
СК заявил об отсутствии следов насилия на теле найденной в лесу москвички
Краснодарский губернатор отказался ускорить ремонт названной в его честь дороги
Все материалы
Мир
Большая резня по-бразильски
Почему и за что бьются насмерть крупнейшие преступные кланы страны
A woman talks to her relatives across a fence separating Mexico and the United States, in Tijuana, Mexico, November 12, 2016. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAYЗабористый план
Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой
На пути к мировому величию
Что помогло Израилю попасть в список наиболее влиятельных государств
Белый дом прокомментировал высказывание постпреда США при ООН о Крыме
В Белом доме сообщили о разговоре Трампа с Порошенко
СМИ назвали имя напавшего на военный патруль у Лувра
СМИ узнали о блокировании дочерью Трампа указа об отмене защиты ЛГБТ-сообщества
Все материалы
Бывший СССР
Партизаны в засадеПартизанской тропой
Как латыши во Второй мировой сражались с фашистами
Александр Лукашенко«Галстук импортный, трусы — свои»
Как Лукашенко развлекал журналистов на пресс-конференции: цитаты
Украина начала переговоры о закупке угля из США
В Закарпатье анонсировали законопроект о защите венгерского языка
Лукашенко прообщался с журналистами семь с половиной часов без перерыва
Украинская разведка признала вину ВСУ в обострении конфликта в Донбассе
Лукашенко призвал белорусов говорить на родном русском языке
Все материалы
Финансы
«Наша экономика подсела на мигрантов»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказывает, кто повысит доходы россиян
Кто не скачет, тот — процент
Почему ЦБ опять вспомнил про внешнюю политику
Приток западного капитала в облигации России вырос до рекордного уровня
Долг России предложили нарастить до 150 процентов ВВП
ЛНР заключила договор на поставку угля в дальнее зарубежье
Минпромторг опроверг слова Лукашенко об убытках Минска из-за ЕврАзЭС
Лукашенко поведал о способности жить без российской нефти
Все материалы
Бизнес
Фундаментальные проблемы
Рынок строительства жилья России пытается собрать силы для восстановления
Сыровая кара
Как будут наказывать граждан за провоз санкционных продуктов
Тариф «Платона» вырастет вдвое в апреле
«Мегафон» выбран поставщиком услуг связи на ЧМ по футболу 2018 года
Россия запретит поставки говядины из Минской области Белоруссии
В Citi рассказали об умном управлении финансами в «Роснефти»
В Россельхознадзоре ответили на угрозы Лукашенко
Все материалы
Силовые структуры
Граница для безвиза
Почему ФСБ ввела режим погранзоны на границе с Белоруссией
Законопрослушный гражданин
Тайно записанные аудиофайлы разговоров признаны доказательством в суде
Недостаточно для счастья
Чего ждать от нового истребителя ОКБ Микояна
Адвокат сообщил о проверке по факту госпитализации Кара-Мурзы-младшего
Трофейное видео Пентагона из Йемена оказалось старой съемкой из сети
Эстония купит у Южной Кореи 12 дальнобойных самоходных гаубиц
США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой
Все материалы
Наука и техника
Сложный выбор
Найден уродующий тело источник вечной молодости
Обнаженный трахит
На дне океана обнаружили следы затерянного континента
Two young telegraphers at the Main Telegraph Station in Copenhagen, Miss Galschiøtt and Mr. Henriksen, aiding a secret military intelligence unit called Kystcentralen, circa 1915Не болтай!
Как абсолютная цензура спасла Данию от двух мировых войн
Челюсти глубоководной рыбы-монстра показали на видео
Ученые создали самонаводящихся убийц опухолей мозга
В МГУ разработали материал для самолетов будущего
Запуск Atlas V«Без России в космос американцы не улетят»
Создатель РД-180 о зависимости США от России и превосходстве в космосе
Все материалы
Спорт
Максим Ковтун«Работа с психологом сделала меня более вменяемым»
Фигурист Максим Ковтун о выступлении на ЧЕ, допинге и службе в армии
Столичное погружение
Виртуальная прогулка по московской выставке Dive Show в «Сокольниках»
Обвиненному в нацизме украинскому футболисту предложили вернуться в «Райо»
Главный тренер «Зенита» прокомментировал капитанство Дзюбы
Сборная России по футболу сыграет с аргентинцами в Москве
Владимир Колокольцев возглавил попечительский совет «Динамо»
Лукашенко рассказал о последствиях для проваливших ЧМ по биатлону белорусов
Все материалы
Культура
Прийти, увидеть, не понять
Где искать пятичасовые очереди и чего избегать православным верующим в 2017 году
Виртуальная реальность фестивальной жизни
С чем сегодня связывается будущее аудиовизуальной культуры
Господа, вы звери
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Коммивояжера» до «Пазманского дьявола»
Альбом с неизвестными песнями Notorious B.I.G. и его жены выйдет в мае
Станислав Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину
Лена Данэм снимет полнометражку по сериалу «Девочки»
Дэвид Хокни переработал логотип таблоида The Sun с помощью iPad
Все материалы
Интернет и СМИ
Фабрика няшек
Кто зарабатывает миллионы на танцующих перед камерами китаянках
Ярославского омбудсмена раскритиковали за портрет Сталина с девочкой
Прокуратура Чечни предложила завести дело на пошутившего про Коран блогера
Трампа возмутило предложение Шварценеггера сменить его на посту президента США
В сети попытались решить загадку спрятавшейся на фотографии змеи
Курица исполнила американскую патриотическую песню
Лукашенко сбился с мысли и пожурил журналистов за невнимательность
Все материалы
Ценности
Американский легион
Хипстеры и космонавты на неделе мужской моды в Нью-Йорке
Селин Дион выпустит с Bugatti коллекцию аксессуаров
Олимпийский комитет объяснил причину смены поставщика одежды
Риккардо Тиши покинет Givenchy после 12 лет работы
Внучка Боба Марли показала коллекцию одежды бренда Бейонсе
Жюльен Маршенуар«Часы отвлекают от мира с террористическими атаками»
Жюльен Маршенуар, знаток старинных механизмов и созерцатель звезд
Карл Лагерфельд увековечил свою кошку в плюше
Все материалы
Путешествия
Отпуск для двоих
Шесть самых романтичных направлений на День святого Валентина
Здесь Русью пахнет
Лучшие концепции туристического бренда страны
Девять йеменских туристов выслали из США из-за указа Трампа
Пассажира летевшего из Вьетнама самолета задержали за конфликт с бортпроводником
Сообразили на троих
Лучшие свинг-курорты со всего мира
Минск задумался об увеличении срока безвиза для иностранцев
Японские молодожены растянули медовый месяц на год и посетили 48 стран
Все материалы
Из жизни
Апперкот по-дамски
Женщины Кубы требуют разрешить им заниматься боксом
«Мы делали барбекю, много смеялись»
Сирийские беженцы поделились фотовоспоминаниями о хороших временах на родине
Это у них семейное
Впервые в истории мать и ребенок из США вместе сменили пол
«Facebook перевез меня из Новой Зеландии в Лондон»
Рассказ москвича, дважды менявшего страну ради карьеры
Истощенный нигерийский мальчик со всемирно известной фотографии пошел в школу
Принцессы фитнеса
Десять самых тренированных женщин королевской крови
Монголы приспособили лошадей для выплаты внешнего долга
Все материалы
Тест-драйв симпатичнейшего из бюджетников
Длительный тест Renault Kaptur: стоимость владения и конкуренты
Несуществующую модель Jaguar заказали 150 россиян
Самые популярные суперкары России
Какие спортивные автомобили продавались в 2016-м лучше остальных
Koenigsegg предложил сотрудникам помечтать о собственном гиперкаре
16 самых странных шестиколесных машин
Машины для гонок и для города, у которых шесть колес
Французы выбрали самый красивый суперкар года
Склон и погоня
Самое крутое автомобильное видео января
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы