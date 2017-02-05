Вице-президент США выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины

Вице-президент США Майкл Пенс заявил в интервью телекомпании ABC, что руководство США обеспокоено ростом насилия на востоке Украины. Об этом в воскресенье, 5 февраля, пишет ABC News.

«Мы следим за происходящим и крайне обеспокоены усилением боевых действий», — сказал Пенс во время программы This Week. Он сообщил, что президент США Дональд Трамп обсуждал ситуацию на Украине во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января.

Ведущий Джордж Стефанопулос попросил Пенса подтвердить, что санкции в отношении России не будут сняты, пока российская сторона нарушает соглашения о прекращении огня на востоке Украины. «Это вопрос, ответ на который будет дан в течение ближайших месяцев», — ответил вице-президент США.

Пенс объяснил, что и США, и Россия заинтересованы в борьбе с радикальным исламским терроризмом и особенно с «Исламским государством» (ИГ, деятельность организации запрещена в России). «Если у нас появятся возможности работать вместе, то, думаю, президент будет искать возможность начать отношения заново», — сказал он.

Эскалация конфликта в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.

5 Февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном.