Индекс РТС обновил максимум с сентября 2014 года

Биржевой индекс РТС по состоянию на 10:08 мск вырос до 1196,99 пункта. В последний раз он торговался около этой отметки 24 сентября 2014 года, тогда максимальное значение в течение сессии составило 1196,05 пункта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:45 мск, показатель снижается относительно закрытия предыдущего дня на 0,34 процента до 1186,40 пункта. Индекс ММВБ опустился на 0,57 процента и составил 2213,99 пункта.

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Цена на нефть марки Brent составила 56,74 доллара за баррель — на 0,09 процента меньше уровня закрытия предыдущей сессии. Курс доллара упал на 19 копеек до 58,79 рубля.

«Рубль в понедельник находится вблизи полуторагодовых максимумов против доллара на фоне дорогой нефти и возможного сохранения Банком России своих высоких ставок дольше, чем ожидалось ранее», — пишет Reuters. Эти факторы доминируют над ожиданиями негативного эффекта от покупок валюты Центробанком, которые начнутся 7 февраля, отмечает агентство.

3 февраля газета The Financial Times сообщила, что приток капитала в западные фонды, инвестирующие в российские облигации, за неделю, закончившуюся 1 февраля, вырос до рекордных значений.

22 ноября 2016 года индекс РТС поднялся до уровня мая 2015 года и составил 1022,8 пункта.

Индекс РТС — основной долларовый индикатор фондового рынка России. При его расчете учитывается стоимость акций крупнейших российских компаний, таких как Сбербанк, «Лукойл», «Газпром», «Норникель», «Русгидро» и другие.