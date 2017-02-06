«Коммерсантъ» узнал о проблемах с импортом медицинских изделий

С начала года некоторые медицинские изделия иностранного производства пропали с российского рынка из-за отсутствия необходимых документов, пишет «Коммерсантъ».

Без необходимых инструментов могут остаться прежде всего государственные больницы.

Как поясняет издание, производители, получившие регистрационные удостоверения до 2012 года, должны были переоформить их в Росздравнадзоре до 31 декабря 2016 года. Но сделать это успели не все — на рассмотрении в ведомстве находится около 14 тысяч удостоверений.

В частности, по оценке союза «Медресурс», новые бланки не получили около четырех тысяч наименований медицинских изделий в стоматологии. Похожие данные приводит и Ассоциация международных производителей медицинского оборудования (IMEDA): у ряда компаний с начала 2017 года сложилась «непростая ситуация» с импортом, особенно реализацией медизделий со старыми бланками регистрационных удостоверений. По данным «Медресурса» и IMEDA, входящие в них компании не успели заменить регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре на 10-40 процентов продукции (в зависимости от категорий медицинских изделий).

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В сентябре 2016 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что в последние два года доля отечественных медицинских изделий, используемых в России, выросла с 18,5 до 35 процентов. Чиновница поясняла, что этому способствовали принимаемые на государственном уровне меры, в частности принятие закона «третий лишний» и жесткие установки Минздрава относительно того, чтобы все новые объекты здравоохранения укомплектовывались в первую очередь отечественными аппаратурой и медицинскими изделиями.

Механизм, получивший в профессиональной среде название «третий лишний», заработал в 2015 году: при госзакупках заявки поставщиков из иностранных государств отклоняются, если на участие в торгах подадут не менее двух заявок производители из стран, входящих в ЕАЭС.