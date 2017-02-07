Японский премьер заявил о желании «поставить точку» в проблемах с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вместе с Москвой положить конец проблемам, оставшимся в отношениях между странами после Второй мировой войны. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

«Мы разделяем решимость поставить точку в проблемах, оставшихся после войны (в Японии под этим понимают незаключенный мирный договор и вопрос о принадлежности четырех островов Южных Курил — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он на ежегодном Общенациональном съезде за возвращение северных территорий (так в Японии называют четыре острова Южных Курил).

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Он также добавил, для этого необходим новый подход. По словам главы японского правительства, решение проблем «не сдвинулось ни на миллиметр за прошедшие 70 лет».

«Заключение мирного договора — непростая задача, но я намерен шаг за шагом идти к ее реализации», — добавил Абэ.

Общенациональный съезд за возвращение северных территорий проходит в стране ежегодно 7 февраля, в нем принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие политики.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

