Акции «Детского мира» выкупили инвесторы из США и Великобритании

Крупнейшая в России сеть магазинов игрушек и товаров для детей «Детский мир» провела публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Было реализовано более 216,5 миллиона акций. Цена предложения составила 85 рублей за бумагу, сообщает «Прайм».

Продавцами акций выступила АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций и China Investment Corporation, а также топ-менеджеры «Детского мира».

«РКИФ способствовал успешному IPO «Детского мира» как за счет поддержки роста компании и расширения базы ее акционеров до IPO, так и благодаря привлечению в публичное размещение целого ряда международных партнеров РФПИ, включая ведущие инвестиционные фонды Ближнего Востока, Европы, Азии и США», — говорится в релизе компании, поступившем в «Прайм».

Около 90 процентов бумаг выкуплены иностранными инвесторами, причем 35 процентов пришлось на инвесторов из Великобритании, 25 процентов — из США, сообщил ТАСС управляющий директор Sberbank CIB (один из организаторов сделки) Антон Мальков.

«Детский мир» в рамках IPO на Московской бирже разместил 216,515 миллиона акций (29,3 процента капитала) с возможностью увеличения числа проданных акций до 247,912 миллиона (33,55 процента капитала) в случае полной реализации опциона дополнительного размещения.

