Власти Украины отложили продажу билетов на «Евровидение-2017»

Власти Украины отложили продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, на неопределенный срок. Такое решение было принято после того, как Антимонопольный комитет страны отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павла Грицака.

«Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, — это происходило и в марте», — отметил Грицак. По информации издания, в 2009 году старт продаж начался 16 марта, а в 2012-м — 12 марта.

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Исполнительный продюсер конкурса Йон Ола Санд заявил, что «разочарован из-за задержки начала продажи билетов», передает ТАСС.

Старт продаж билетов был запланирован на 6 февраля. Победителем тендера была объявлена компания Concert.ua, однако другие участники торгов обжаловали это решение.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала с песней «1944» одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). Мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая. Россия выступит в первой половине второго полуфинала.