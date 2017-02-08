На Ямале вдвое увеличилось число предпринимателей-рыболовов

Число предпринимателей-рыболовов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 2013 года выросло вдвое. Такие данные местного Росстата привела вице-губернатор ЯНАО Татьяна Логвиненко, сообщается на сайте регионального правительства.

«Многие рыбаки сегодня выходят из тени, хотят рыбачить легально. Это связано с оказываемой им финансовой поддержкой. Общая сумма поддержки составила около одного миллиона рублей», — отметила Логвиненко.

В частности, сейчас на рынке рыболовства ЯНАО действуют 159 хозяйств, 90 процентов которых принадлежат индивидуальным предпринимателям. По итогам 2016 года, количество промысловых участков выросло с 50 до 63, также на 35 процентов было заключено больше договоров на вылов водных биоресурсов.

В 2016 году ЯНАО занял первое место в рейтинге «Медиалогии» по экономическому и социальному развитию среди регионов России. Дефицит бюджета Ямала на 2017 год сократился на 25 процентов — до 12 миллиардов рублей.