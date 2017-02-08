Цена золота подскочила до максимума за три месяца

Цена золота впервые превысила уровень ноября 2016 года из-за роста тревожности участников рынка по поводу геополитических рисков. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

По состоянию на 15:40 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,39 процента, до 1240,85 доллара за унцию. Стоимость металла растет с декабря 2016 года, так как избрание и вступление в должность президента США Дональда Трампа вызвали противоречивые реакции у инвесторов, пишет агентство.

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С начала 2017 года золото подорожало на восемь процентов, однако аналитики затрудняются прогнозировать дальнейшие тенденции. Ожидаемое повышение процентных ставок в США, вероятно, снизит инвестиционный спрос на драгоценный металл, отмечают они.

В ноябре прошлого года Thomson Reuters предсказывало рост цен на золото до 1,4 тысячи долларов за тройскую унцию в случае победы Трампа.

В июле стоимость металла на мировом рынке подскочила до 1371 доллара за тройскую унцию, что являлось максимальным показателем с марта 2014 года. При этом объем спроса на золото оказался рекордным с ноября 2010 года.