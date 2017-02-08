Минкульт взыщет более 500 миллионов рублей штрафов за невыполненные реставрации

Министерство культуры России выставило более 545 миллионов рублей штрафов компаниям, которые получили деньги и обязались выполнить реставрационные работы, но не закончили их. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС.

«За несколько месяцев работы контрольного управления в результате 16 проверок нами были выявлены на десятки миллионов рублей уже по сданным и подписанным актам факты ранее оплаченных, принятых, но фактически не выполненных работ. Это так называемые скрытые невыполненные работы. Не сделали, сверху штукатуркой замазали — и все», — заявил глава ведомства Владимир Мединский во время брифинга.

По словам министра, часть компаний признает ошибку и возмещает убытки напрямую в федеральный бюджет. Что касается других случаев, спор будет решен в судебном порядке.

В течение 2016 года было выявлено более 100 примеров недобросовестно выполненных работ. Ревизию проводит контрольное управление, организованное на базе «Центрреставрации».

«Аудит обернулся полной реорганизацией реставрационно-строительной сферы», — подвел итог Мединский.