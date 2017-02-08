Жириновский передумал присоединять Белоруссию к России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг информацию о том, что он призывал к включению Белоруссии в состав России, передает ТАСС в среду, 8 февраля.

«Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал», — заявил политик.

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Он пояснил, что в ходе своего выступления на юбилейном съезде партии говорил о взаимодействии двух стран в газовой сфере. В частности, он высказал точку зрения, согласно которой президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет от России преференций и хочет покупать газ по внутрироссийским ценам. «Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — отметил председатель либерал-демократов.

Жириновский также подчеркнул, что ни одна страна в мире не захочет продавать товар другим государствам по внутренним ценам.

Съезд либерал-демократической партии прошел 4 февраля. В ходе мероприятия Жириновский заявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Кроме того, затрагивались вопросы сотрудничества с соседними странами. «Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены [на газ] пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», — сказал политик.