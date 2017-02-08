Футболист «Байера» отказался от зарплаты за четыре месяца из-за дисквалификации

Полузащитник леверкузенского «Байера» и сборной Турции по футболу Хакан Чалханоглу решил отказаться от зарплаты и премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

«"Байер" не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом плане, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации», — заявил Чалханоглу,

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 февраля отклонил апелляцию Чалханоглу и оставил в силе четырехмесячную дисквалификацию, наложенную на него в январе 2016-го за разрыв контракта с турецким «Трабзонспором» без уважительной причины в 2011 году. Из-за наказания 22-летний турок пропустит остаток сезона.