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Появилось видео пожара на заводе Samsung в китайском Тяньцзине

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В сети появилась запись, на которой видны клубы дыма от пожара, вспыхнувшего на заводе компании Samsung в китайском городе Тяньцзинь. По предварительным данным, загорелись некачественные батареи для смартфонов Galaxy Note 7, хранившиеся на складе бракованной продукции. Никто не пострадал. На месте работают 110 пожарных.

Модель Samsung Note 7 поступила в продажу в августе 2016 года, но всего через два месяца после множественных случаев самовозгорания их производство было прекращено. Расследование показало, что причина самовоспламенений — слишком большая аккумуляторная батарея.

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