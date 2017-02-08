Заместителем Авакова стал один из командиров полка «Азов»

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова бывшего заместителя командира полка Нацгвардии «Азов» Вадима Трояна. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Назначили заместителя министра внутренних дел — Трояна», — заявил член Кабинета министров Александр Саенко по окончании заседания правительства.

В мае 2014-го Троян стал одним из руководителей штаба батальона МВД, позже разросшегося до полка Нацгвардии «Азов». 30 октября того же года его назначили начальником Главного управления МВД в Киевской области. С ноября 2016 года после отставки Хатии Деканоидзе с должности главы Нацполиции Троян, бывший ее первым заместителем, исполнял обязанности главы силового ведомства. Участвовать в конкурсе на эту должность он не стал из-за нехватки необходимого стажа (20 месяцев) работы в области права.

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В конце октября 2016-го заместителем Авакова по вопросам европейской интеграции назначили 24-летнюю Анастасию Дееву. После ее назначения в сети начали активно обсуждать откровенные фотографии юной чиновницы. Защищая подчиненную, глава МВД написал в соцсетях, что Деева свободно владеет несколькими иностранными языками, коммуникабельна, работоспособна и патриотична. По мнению Авакова, девушка имеет право на частные фото, а те, кто критикует ее за это, проявляют ханжество.

Полк «Азов» возник на базе одноименного добровольческого батальона. В воинской части служит большое число неонацистов. Полк критиковали, в частности, из-за действий активистов «Гражданского корпуса "Азов"» (общественная организация при воинской части). Они неоднократно нападали на граждан Украины, которые демонстрировали, по их мнению, недостаточную лояльность Киеву.