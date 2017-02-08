Эксперты спрогнозировали популярные у россиян направления отдыха в феврале

В феврале наибольшим спросом у российских путешественников будет пользоваться Таиланд. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель туристического сервиса «Туту.ру».

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Эксперты компании составили такой прогноз на основании предварительного бронирования путевок и поисковых запросов отдыхающих. На втором месте списка из десяти позиций оказался Вьетнам.

Замыкает тройку Индия. Организованные туры по России попали на четвертую строчку рейтинга, по Объединенным Арабским Эмиратам — на пятую. Во вторую половину перечня также вошли Доминиканская Республика, Израиль, Куба, Чехия и Шри-Ланка.

Что касается продаж туров в январе, то здесь лидером стала Россия, на которую пришлась почти треть всех реализованных путевок. На втором месте оказался Таиланд, на третьем — Вьетнам. Четвертую строчку занял Кипр, за ним идет Греция. В топ-10 также вошли Тунис, Испания, Турция, Италия и Индия.

Ранее сообщалось, что наиболее востребованным у россиян направлением отдыха в 2016 году стала Испания. В тройку лидеров также вошли Таиланд и Италия.