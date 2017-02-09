Топ-менеджер оборонного предприятия попал под следствие за «золотой парашют»

Топ-менеджер одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Подмосковья стал фигурантом уголовного дела после получения «золотого парашюта» в 17 миллионов рублей. Об этом сообщил прокурор Московской области Алексей Захаров на итоговой коллегии ведомства, проходящей в четверг, 9 февраля, в Москве, передает «Интерфакс».

Он отметил, что речь идет о выявленных нарушениях, связанных со значительными необоснованными выплатами, замаскированными под корпоративные пенсии. По результатам прокурорской проверки инициировано возбуждение уголовного дела, расследование которого в настоящее время продолжается. Имя топ-менеджера и предприятие Захаров не назвал.

Генпрокурор Юрий Чайка 31 января в интервью ТАСС выразил возмущение из-за размера премии, которую получает руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов.

«Это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 миллионов начисляет! Совесть все-таки надо иметь», — отметил прокурор, добавив, что Страшнов установил своеобразный антирекорд по размеру вознаграждения в системе федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

25 ноября сообщалось, что Генеральная прокуратура России выявила незаконную выплату премии гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере, превышающем 95 миллионов рублей.