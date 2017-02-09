Трамп назвал Маккейна лузером

Президент США Дональд Трамп опубликовал несколько записей в своем Twitter, обрушившись с критикой на сенатора Джона Маккейна.

«Сенатору Маккейну не следовало бы обсуждать в СМИ успех или провал операции. Это лишь вдохновляет врага. Он проигрывает так долго, что разучился побеждать. Просто посмотрите на этот бардак, наша страна увязла в конфликтах по всему миру», — написал Трамп.

В последней записи американский президент напомнил, что командир спецназа Райн Оуэнс, по словам генерала Мэттиса, погиб в победном бою, а не проиграл схватку. «Для США настало время поумнеть и снова научиться побеждать!», — заключил Трамп.

8 февраля сенатор Джон Маккейн заявил, что операцию, проведенную спецназом ВМС США в Йемене, нельзя назвать успешной, передает NBC News.

Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в период президентского срока Трампа, начавшегося 20 января. Атака на лагерь боевиков «Аль-Каиды» в центральной части Йемена стала первой контртеррористической операцией, санкционированной Трампом в должности президента. В результате действий спецназа были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат бывшего лидера йеменских джихадистов Анвара аль-Ауляки.

Джеймс Мэттис — министр обороны США, четырехзвездный генерал Корпуса морской пехоты.