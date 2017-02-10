Матвиенко сравнила современные условия работы МИД РФ с периодом холодной войны

Российским дипломатам в сегодняшнем положении нужно не только предотвращать международные конфликты, но и формировать правдивый образ страны за рубежом. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

«Решать эти задачи приходится в нелегких условиях, в чем‑то даже более сложных, чем в период холодной войны. Считаю, есть все основания заявить, что российские дипломаты успешно выполняют эту работу», — написала парламентарий в посте, приуроченном ко Дню дипломатического работника.

Она подчеркнула, что некоторые государства следуют концепции гегемонии Запада. Такие настроения, по словам Матвиенко, наблюдаются в некоторых властных кругах США и европейских стран.

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Вместе с тем сейчас все больше признаков указывают на то, что попытки изолировать России «полностью провалились», заметила спикер Совфеда. «Международное сообщество, народы планеты устали от конфронтации, неопределенности будущего», — резюмировала она.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поздравил сотрудников министерства иностранных дел с профессиональным праздником. Глава государства призвал дипломатов продолжать активную работу на всех направлениях, подчеркнув, что «стоящие перед нашей страной вызовы не становятся проще».

27 октября Матвиенко заявила, что женщины лучше справятся с гуманизацией международных отношений, чем мужчины-политики. По ее мнению, мир «устал от брутальной мужской политики».