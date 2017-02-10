Создатель Half-Life раскритиковал iOS и консоли

Глава студии Valve Гейб Ньюэлл рассказал о своем отношении к консолям и мобильным операционным системам. Об этом пишет Eurogamer.

«Нас очень сильно огорчала работа с ними [консолями и iOS], — сказал Ньюэлл. — Порой нам приходилось выпускать обновления по пять-шесть раз в день. Когда мы выпустили первую версию Steam App для iOS, то получили множество сообщений от пользователей и на следующий день готовы были его обновить. Но в течение шести месяцев мы не могли выпустить обновление! И не понимали почему мы не можем это сделать!»

Ньюэлл сетует на то, что администрация площадки никак не связывалась с разработчиками, а сам апдейт вышел позже по непонятной причине. На вопрос о том, не планирует ли Valve выпускать игры для консолей нового поколения, Ньюэлл лишь ответил, что студия очень сильно любит ПК.

«Должно быть, мы слишком глупы, чтобы понять, как стать успешным разработчиком iOS. Потому что мы сами делаем инструменты, которые помогают облегчить жизнь разработчикам», — подытожил глава Valve.

Valve — американская компания-разработчик компьютерных игр и программного обеспечения. Среди проектов студии такие серии, как Half-Life, Portal, Counter-Strike и Left 4 Dead, а также магазин цифрового контента Steam.