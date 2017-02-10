Футболисты «Луча-Энергии» оказались под угрозой выселения из отеля на сборах

Футболистов владивостокского клуба «Луч-Энергия» хотели выселить из гостиницы, в которой они проживают во время тренировочного сбора в Турции. Об этом сообщает PrimaMedia.

Причина, как пояснил один из игроков, — невыполнение финансовых обязательств перед отелем. Кроме того, у всей команды не оплачены обратные авиабилеты. Футболистам предлагают покупать их за свой счет.

«У нас гостиница проплачена по гарантийным письмам до определенного времени. Так как не поступило финансирование в счет оплаты отеля и перелетов, нас хотели выселять. Просто повезло, что удалось договориться и отложить эту процедуру», — рассказал футболист.

7 февраля футбольный клуб «Луч-Энергия» решил бойкотировать второй сбор в Турции, который должен пройти с 16 февраля по 5 марта. Игроки, тренерский штаб и персонал требуют погашения долгов по зарплате за четыре месяца (октябрь, ноябрь, декабрь и январь), а также по премиальным за два года.

«Луч-Энергия» после 24 туров с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).