Спорт
 

Двукратный олимпийский чемпион по волейболу умер в день своего 80-летия

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Юрий Поярков
Юрий Поярков

Двукратный олимпийской чемпион в составе сборной СССР по волейболу Юрий Поярков умер в день своего 80-летия. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Отмечается, что спортсмен скончался после продолжительной болезни. Поярков будет похоронен в понедельник, 13 февраля, в Харькове.

Волейболист родился 10 февраля 1937 года. В составе советской сборной он дебютировал в возрасте 22 лет. Вместе с командой он одержал победу на Олимпийских играх в Токио (1964) и Мехико (1968), а также завоевал бронзовую награду на Играх в Мюнхене (1972). Спортсмен дважды становился победителем чемпионатов мира и Европы.

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