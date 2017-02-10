Бойцы Росгвардии получат собственную форму к 2018 году

Бойцы Росгвардии получат собственную форму после испытаний и апробации к 2018 году. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил директор ведомства Виктор Золотов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава Росгвардии сделал соответствующее заявление на презентации, состоявшейся в дивизии имени Дзержинского (Балашиха, Московская область).

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«После того, как мы произведем некоторым изделиям определенные испытания, они должны пройти апробацию. И только потом поступят на снабжение. Испытания будут жесткими, в различных климатических условиях», — сказал Золотов.

По его словам, ценовая составляющая при определении формы гвардейцев будет иметь «очень важное значение».

На презентации помимо вариантов формы для Росгвардии также был представлен ряд инновационных разработок. Среди них — изделия из материалов, не видимых в ночных прицелах и термобелье, регуляция в котором происходит за счет жидкости, выделяемой человеческим организмом.

Как уточняет телеканал «360», одежду для гвардейцев изготавливали на фабриках в Москве, Ногинске, Республике Мордовия и Нижегородской области.

В четверг, 9 февраля, вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о том, что Росгвардия должна быть до зубов оснащена современным оружием.