В Танзании арестовали неправильно переводившего речь туристки гида

Танзанийский гид, который умышленно исказил при переводе речь иностранной туристки и упомянул при этом президента страны, был арестован. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает BBC News.

По предварительным данным, мужчина, личность которого не разглашается, был задержан днем ранее. Он работает в национальном парке Серенгети на севере Танзании. Причины ареста неизвестны, так же как и то, были ли ему предъявлены обвинения. В местной полиции заявили, что гида задержали для допроса.

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Танзаниец был арестован по приказу министра туризма страны Джуманне Мшембе (Jumanne Mshembe). Корреспондент BBC News в этом государстве предположил, что гид впал в немилость из-за того, что процитировал президента Танзании Джона Магуфули, когда переводил речь иностранки. Во время одного из выступлений в январе политик призвал граждан государства прекратить жаловаться на голод.

Гид умышленно исказил речь путешественницы, имя которой не называется, на видео, которое стало популярным в танзанийских соцсетях. «Привет. Мой визит в Танзанию был прекрасным, великолепным», — заявила туристка в ролике. «Люди здесь потрясающие и дружелюбные. Они всегда здороваются со мной. Рада, что была здесь. Эта страна чудесная. Животные восхитительны», — сказала она.

«Вы, танзанийцы, много жалуетесь на голод», — начал перевод гид. «Каждый день вы плачете, хотя у вас есть цветы в домах. Почему бы не сварить цветы и не выпить эту воду. Жаловаться на голод — это нехорошо», — заметил он.

Переводя речи иностранки, восхищающейся Танзанией, гид также сказал: «Вы просите вашего президента готовить для вас. Вы думаете, что президент повар? Займитесь делом, сварите свою одежду и съешьте ее».