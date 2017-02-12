Ядерная лаборатория в Лос-Аламосе провалила проверку на безопасность

Национальная лаборатория ядерных исследований США в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, не прошла ежегодную проверку на безопасность. Об этом сообщает в субботу, 11 февраля, издание The Santa Fe New Mexican.

Федеральное Управление безопасности ядерных объектов США, которое отчитывается напрямую президенту США, по итогам проверки безопасности лаборатории выявило 24 нарушения, суть которых не раскрывается. По данным издания, 23 нарушения не носят серьезного характера, еще одно имеет средний уровень угрозы.

В результате лаборатории в Лос-Аламосе присвоена «красная» оценка, означающая ее неудовлетворительное состояние. Представитель учреждения Кевин Рорк заверил, что лаборатория уже приняла ряд мер по решению выявленных проблем, в том числе за счет дополнительного инструктажа персонала и найма новых сотрудников. Кроме того, усилен контроль за безопасностью, добавил он.

Лаборатория в Лос-Аламосе оказалась единственной из 16 подобных объектов под управлением Министерства энергетики США, которой присвоена «красная» оценка. Еще две лаборатории получили «желтую» оценку, которая подразумевает, что их нормы безопасности адекватны, но нуждаются в улучшении. Остальные успешно прошли проверку.

Лос-Аламос — одна из двух лабораторий, ведущая в США секретные работы по ядерному оружию. Основана в 1943 году. В этом научном центре были созданы первые ядерные боевые заряды в рамках так называемого Манхеттенского проекта. Центр является крупнейшим работодателем на севере штата Нью-Мексико: в нем работают около 12,5 тысячи постоянных сотрудников и еще более 3 тысяч — на договорах.