Литва прорекламировала туризм в стране фотографиями Финляндии и Словакии

Государственный департамент туризма Литвы использовал фото других европейских государств для популяризации страны среди путешественников. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Кампания по продвижению туристического потенциала республики под лозунгом «Настоящее — прекрасно» стартовала в октябре 2016 года. Размещенные в соцсетях фото набрали сотни ироничных комментариев. Интернет-пользователи указывали, что вместо Литвы на снимках в ряде случаев были запечатлены виды Финляндии и Словакии.
В итоге в департаменте туризма признали ошибку. После этого его руководитель Юргита Казлаускене (Jurgita Kazlauskiene) подала в отставку. Однако некоторые представители департамента и компаний, которые работали над проектом, заявили, что фото других стран были достаточно хороши для того, чтобы передавать нужные эмоции.
Литовский премьер Саулюс Сквернялис, комментируя случившееся, назвал рекламную кампанию мошеннической.