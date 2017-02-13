Литва прорекламировала туризм в стране фотографиями Финляндии и Словакии

Государственный департамент туризма Литвы использовал фото других европейских государств для популяризации страны среди путешественников. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Кампания по продвижению туристического потенциала республики под лозунгом «Настоящее — прекрасно» стартовала в октябре 2016 года. Размещенные в соцсетях фото набрали сотни ироничных комментариев. Интернет-пользователи указывали, что вместо Литвы на снимках в ряде случаев были запечатлены виды Финляндии и Словакии.

В итоге в департаменте туризма признали ошибку. После этого его руководитель Юргита Казлаускене (Jurgita Kazlauskiene) подала в отставку. Однако некоторые представители департамента и компаний, которые работали над проектом, заявили, что фото других стран были достаточно хороши для того, чтобы передавать нужные эмоции.

Литовский премьер Саулюс Сквернялис, комментируя случившееся, назвал рекламную кампанию мошеннической.