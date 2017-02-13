СМИ анонсировали визит Матвиенко в Египет на переговоры об авиасообщении

Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты парламента Валентиной Матвиенко планирует грядущей весной посетить Египет. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию собеседник в парламенте Арабской Республики, в ходе визита египетская сторона поднимет вопрос о возобновлении воздушного сообщения между двумя странами.

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Член политбюро египетской Национально-прогрессивной партии Тагамму Шариф Файад заявил, что после приостановки полетов из России власти страны приняли ряд мер по обеспечению безопасности в местных аэропортах.

«И, судя по поступающей информации, в Москве удовлетворены проделанной работой. Таким образом, я не вижу препятствий для возобновления авиасообщения между нашими странами», — подчеркнул Файад.

Предстоящий визит российской делегации такого уровня будет первым после десятилетнего перерыва. Летом 2016 года Матвиенко обсуждала вопрос открытия рейсов в Москве с главой египетского парламента Али Абделем Алем.

В пятницу, 10 февраля, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассказал, что правительство примет официальное решение по авиасообщению с Египтом в конце этого месяца. Малов заверил, что уже летом текущего года российские туристы смогут отдыхать в Арабской Республике.

Осенью 2015 года над Синайским полуостровом в результате теракта разбился пассажирский самолет. На его борту находились 224 человек (в основном граждане России). После этого Москва ввела временный запрет на авиарейсы между двумя странами. Российские власти также потребовали усилить меры безопасности в воздушных гаванях Египта.