Россия назвала ракетный пуск КНДР вопиющим пренебрежением резолюциями СБ ООН

В МИД России расценили ракетный пуск КНДР, осуществленный 12 февраля этого года, как очередное «вызывающее пренебрежение требованиями соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН». Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Как указано в документе, в складывающихся условиях призываем все заинтересованные стороны проявлять хладнокровие, воздерживаться от действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности.

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«Убеждены в безальтернативности урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную, единственно возможными — политико-дипломатическими — средствами», — говорится в заявлении.

Ранее 13 февраля власти Южной Кореи заявили, что не исключают возможности провести пуски собственных баллистических ракет с радиусом действия 300 и 500 километров в ответ на испытания северных соседей.

Днем ранее в Северной Корее была запущена баллистическая ракета Pukguksong-2 («Пукгунсон-2», «Северная звезда-2») средней дальности класса «Мусудан». Она пролетела около 500 километров и упала в Японское море. При испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В связи с проведением этого пуска США, Япония и Южная Корея потребовали проведения экстренного заседания СБ ООН.