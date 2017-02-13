Жириновский обвинил Киев в готовности «целовать любые ноги»

Украина исчезла из фокуса внешней политики нового президента США Дональда Трампа, в том числе из-за неуважения Киева к населению. Такое мнение высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Его заявление опубликовано на сайте партии в понедельник, 13 февраля.

«Руководство Украины само себя унижает. Самая отсталая африканская страна и то не может похвастаться таким отсутствием культуры. Они даже себя, своих граждан не уважают, готовы целовать любые ноги», — сказал политик.

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Он подчеркнул, что украинский президент Петр Порошенко совершил ошибку, когда пошел на эскалацию конфликта на юго-востоке страны. «Военный конфликт на Донбассе только ухудшает отношение к Украине стран альянса», — говорится на сайте партии.

13 января депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказал влияние на итоги выборов президента Соединенных Штатов. Он напомнил, что незадолго до выборов лидер либерал-демократов в интервью каналу «Би-би-си» на английском языке призвал не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В конце января на юго-востоке Украины обострилась обстановка в районе линии соприкосновения, активизировались столкновения между сторонами конфликта.