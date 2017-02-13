В ДНР назвали причину гибели большинства идейных ополченцев

Большинство идейных ополченцев Донбасса были убиты из-за курса на выполнение минских соглашений. Такую точку зрения на своей странице во «ВКонтакте» высказал волонтер, директор Центра беспилотной авиации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Жучковский.

«За два с половиной года минских соглашений погибло большинство ополченцев и командиров первой волны, то есть людей самых идейных, мотивированных и закаленных в боях. Погибли сотни ополченцев и командиров среднего звена, тех, на ком держалась наша линия обороны и наш дух 14-го. "Минск" убивает», — считает Жучковский.

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Он добавил, что дальнейшее действие договоренностей и нынешний формат позиционной войны будет вести к окончательному истреблению всех, кто начинал Донбасское восстание 2014 года.

10 февраля в оперативном командовании ДНР сообщили, что следствие по делу о гибели командира батальона «Сомали» вооруженных сил народной республики Михаила Толстых рассматривает версию о закладке взрывного устройства в его кабинете. В совершении преступления в республике подозревают украинских диверсантов.

Михаил Толстых, участвовавший в боях за Славянск, Иловайск, аэропорт Донецка, был убит 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» недалеко от Донецка. Первоначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель».

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Они предусматривают передачу под контроль Киева участка российско-украинской границы в районе Донбасса при условии предоставления региону особого статуса в составе Украины.