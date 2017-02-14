В Калининградской области выставят на торги 700-летний замок

Правительство Калининградской области займется приватизацией ряда объектов культурного наследия. В их число входит замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, сообщает издание «Клопс.ру».

Крепость будет выставлена на торги после ремонтных и восстановительных работ. В связи с аварийным состоянием после пожара, произошедшего в 2014 году, прокуратура Калининградской области потребовала от агентства по имуществу отремонтировать Прейсиш-Эйлау. Всего в списке объектов по приватизации находится 27 комплексов, часть из которых являются культурными памятниками регионального значения.

Замок был построен в 1330 году. В последнее время он активно эксплуатировался. В нем жили люди, здание использовалось в качестве склада. В начале 1990-х годов было принято решение переоборудовать замок в гостиницу, однако проект не был реализован.